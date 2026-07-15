Scade oggi scade la clausola da 28 milioni di euro nel contratto di Lucumì, che scadrà tra meno di un anno e come previsto nessun club ha bussato alla porta del Bologna. Secondo Nicolò Schira, la Juventus è tra i club maggiormente interessati al giocatore: i bianconeri sarebbero pronti a ripresentare un'offerta al Bologna per il cartellino del colombiano. Ma la concorrenza non manca: c'è anche l'Inter, oltre ad alcune squadre di Premier League, visto che l'insidia potrebbe arrivare da Sunderland e Nottingham Forest. 

Sezione: Mercato / Data: Mer 15 luglio 2026 alle 19:43
Niccolò Anfosso
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Niccolò Anfosso
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Niccolò Anfosso
Giornalista pubblicista nato nel 2000. Laureato con il massimo dei voti in Scienze della comunicazione. Cresciuto a pane, sport e libri. Alla continua ricerca della perfezione