Alla fine il nuovo presidente della FIGC Giovanni Malagò ha affidato il ruolo di direttore tecnico della Nazionale a Paolo Maldini, che è sempre stato la sua prima scelta anche se c'erano in lista delle alternative, tra cui Beppe Bergomi. Il quale ne ha parlato durante 'Calciomercato - L'Originale' su Sky: "Ero una soluzione B, C o D. Adesso lo posso dire, ho ricevuto una telefonata di Malagò in cui mi ha chiesto se fossi stato disposto a lasciare il mio mondo in Sky per intraprendere un'avventura in Federazione. La prima scelta, però, è sempre stata Maldini, perché sappiamo quello che che è Paolo".
Lo Zio non ha dubbi sull'allenatore a cui andrebbe affidato l'incarico di CT: "Secondo me Mancini è l'allenatore della nazionale perfetto. Al netto di tutto quello che è successo, quando è arrivato aveva una visione e quindi è perfetto per questo ruolo. Però si porta dietro secondo me quella piccola macchia del suo addio".
Fabio Costantino / Twitter: @F79rc
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