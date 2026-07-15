Ormai è notizia risaputa: Chivu vuole Curtis Jones per rinforzare il reparto mediano. Il centrocampista del Liverpool è un obiettivo assoluto del mercato interista. Ma riuscire a condurre in porto la trattativa è complicato. In serata Fabrizio Romano ha fornito un aggiornamento rispetto ai possibili sviluppi su Jones: il rilancio nerazzurro c'è stato, ma la situazione non cambia perché la richiesta del Liverpool continua a essere ferma sui 40 milioni. La proposta interista è ferma a 3 settimane fa ed entrano in gioco due fattori: Iraola ha dichiarato apertamente di volerlo trattenere in squadra e anche altre formazioni stanno provando a inserirsi in queste ore. Ci sono, dunque, movimenti attorno a Jones.

La volontà di Iraola

La sostanza non muta: occorre soddisfare la richiesta dei Reds per lasciare partire il calciatore. E questo discorso vale per qualsiasi dirigente voglia approcciarsi a Jones. Andoni Iraola, tecnico del Liverpool, aveva parlato così del calciatore: "Stimo molto Curtis. Per me è un giocatore eccezionale e spero che possa continuare con noi e mantenere gli ottimi livelli di rendimento mostrati finora - ha detto Iraola -. È molto importante che sia uno 'Scouse', che sia di queste parti. Apprezzo anche la sua personalità. Visto dall'esterno, sembra un giocatore di grande carattere e spero che riusciremo a trattenerlo, non solo per quest'anno ma anche per il futuro".