Sembra che il Leeds abbia leakato gli appunti di Piero Ausilio di qualche settimana fa e stia replicando quello che doveva inizialmente essere il mercato dell'Inter. Nelle scorse ore gli inglesi hanno trovato l'accordo per acuistare il cartellino di Tarik Muharemovic per 40 milioni di euro, ma non basta. Come riporta Il Messaggero Veneto, i Whites starebbero lavorando anche sul fronte Oumar Solet, che fino a poco tempo fa sembrava destinato ai nerazzurri salvo poi ritrovarsi sedotto e abbandonato.

Il Leeds sarebbe pronto a investire 25 milioni per il difensore francese classe 2000, la cifra a cui l'Inter non si è mai avvicinata e che avrebbe convinto l'Udinese a dare il via libera al trasferimento. Ovviamente, la felice conclusione della trattativa dipenderà dal parere del giocatore, che non ha mai nascosto il desiderio di restare in Italia e di giocare in un grande club. E il Leeds, senza offesa, oggi non lo è.