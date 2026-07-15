Tra i tanti 2003 passati dal settore giovanile dell'Inter, uno dei più attenzionati era sicuramente Luca Magazzù. In un'annata con diversi giocatori interessanti, da Fabbian a Casadei, passando per Gnonto, Franco Carboni e Fontanarosa, l'attaccante carrarese era riuscito a ritagliarsi uno spazio importante. Tra l'Under 17 e l'Under 18 nerazzurra, nelle stagioni tra il 2018 e il 2021, aveva segnato 15 gol in 41 presenze, prima di trasferirsi a Empoli per la Primavera.

Dopo l'Empoli, tanta gavetta in Serie D, tra Toscana e Liguria: Lavagnese, Prato, Camaiore nella scorsa stagione. Con gli apuani ha segnato 14 gol in 31 partite nella prima serie della Lega Nazionale Dilettanti, guadagnandosi le attenzioni della Giana Erminio. Oggi l'ufficialità: la squadra di Gorgonzola ha deciso di puntare sul classe 2003 cresciuto (anche) nell'Inter, con il primo contratto da professionista della sua carriera a 23 anni. Insomma, dopo il lavoro sporco nei dilettanti per Magazzù è arrivata la consacrazione tanto attesa, con l'accordo fino al 2028 con la Giana.