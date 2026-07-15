Si presenta ai microfoni di Inter TV il nuovo allenatore delle Inter Women David Sassarini, che racconta le sue sensazioni dopo questi primissimi giorni di lavoro col nuovo gruppo: "Intanto la sensazione è bellissima, abbiamo un mese importante dove dobbiamo gettare le basi dei nostri principi. Abbiamo anche amichevoli affascinanti, c'è grande voglia di iniziare".

Su quali aspetti tecnici e caratteriali vuole costruire la sua squadra?

"Gli aspetti sono quelli di una squadra che vuole fare la partita, anche a costo di sbagliare, con arroganza, cercando di limitare la timidezza e prendendosi le responsabilità. E poi avere la palla e sapere cosa farne".

Quali valori vorrà trasmettere alle ragazze?

"È importante capire che arrivare ad un obiettivo globale passa anche dal singolo: da come si fa una linea esterna, da come ci si alimenta, da come si vive come individui per arrivare al globale. Penso sia importante".

Quanto saranno importanti questi giorni per cementare il gruppo nuovo?

"Le prime settimane sono storicamente quelle dove trasmetti tanto. Sicuramente loro hanno tanto da recepire, perché l'idea, il gruppo e l'allenatore sono nuovi. Saranno settimane stimolanti per avere poi una squadra ben organizzata in campo".