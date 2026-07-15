Era nell'aria, ora è arrivata la conferma: la Procura di Milano ha chiesto l'archiviazione per Gianluca Rocchi, ex designatore arbitrale (con lui anche il vice Andrea Gervasoni) indagato per concorso in frode sportiva per le assegnazioni di arbitri in quattro partite. Designazioni, era l'ipotesi, legate al gradimento o meno da parte del club nerazzurro. Ipotesi ormai tramontata. Dopo due anni di indagine, i PM hanno concluso che non ci fu alcuna combine, anche se hanno mandato gli atti alla giustizia sportiva e alla Procura Generale del Coni per valutare eventuali illeciti. Trasmesso a Monza il capitolo di inchiesta sulle cosiddette 'bussate' alla sala var di Lissone.

Inchiesta arbitri, Inter iscritta e già archiviata

La Procura di Milano ha anche disposto l'archiviazione per la società FC Internazionale, che è stata iscritta di recente (lo si è saputo solo oggi) per la legge sulla responsabilità amministrativa degli enti. Nelle imputazioni per frode sportiva, che ora si chiede di archiviare, i PM contestavano all'allora designatore Gianluca Rocchi di aver 'pilotato' le assegnazioni di arbitri "in concorso con esponenti della società sportiva Inter" non individuati.