Weekend importante per l'Inter Women. La squadra di David Sassarini scenderà in campo sabato 12 settembre alle 20.30 contro la Juventus per la semifinale di Serie A Women's Cup, primo torneo ufficiale della stagione. La partita si giocherà allo stadio Pozzo-La Marmora di Biella, casa delle bianconere. E', di fatto, un rematch della prima edizione, quella del 2025, in cui sempre in semifinale, a Castellammare di Stabia, la Juventus si impose per 2-1. La gara sarà visibile in diretta TV su Sky e in diretta streaming su Now TV.