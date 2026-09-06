Masa Tomasevic, una delle tre marcatrici della vittoria dell'Inter Women contro la Lazio nell'ultima gara del girone della Serie A Women's Cup, parla così ai microfoni di Inter TV: "Sono molto contenta della nostra vittoria e per il mio primo gol in stagione, vogliamo continuare così dando continuità ai nostri risultati, mostrando le nostre qualità in ogni gara: non importa chi siano le nostre avversarie, dobbiamo sempre dare il massimo. Sono felice di aver aiutato la squadra con il mio gol, ora iniziamo a pensare alla prossima gara: vogliamo provare a vincere ogni partita senza pensare a quello che abbiamo fatto in precedenza, per andare avanti e concentrarci al massimo in ogni competizione".