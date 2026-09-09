C'è anche l'Inter nella conferenza stampa della vigilia di Cesc Fabregas, allenatore del Como. Domani i lariani esordiranno al Sinigaglia il Champions League, per la prima volta nella loro storia, contro il Lipisa.

Le parole di Fabregas prima di Como-Lipsia

Prima Fabregas ha fatto un riferimento velato alle partite di ieri sera. "Domani sceglierei il primo storico 11 del Como in Champions. Nel fare le scelte, deciderai in base alle caratteristiche o all'esperienza?", ha chiesto un giornalista. Il catalano ha risposto: "Sceglierò chi mi aiuterà di più ad andare all'obiettivo, che è la vittoria. Mi conoscete da due anni e mezzo ormai, a me non interessa l'esperienza. Che vuole dire? Ieri ti posso far vedere giocatori che hanno fatto 100 partite in Champions e hanno sbagliato... La scelta più giusta sarà chi mi penso mi aiuterà di più a vincere". Non arrivano a cento partite, ma sicuramente ieri sera non sono stati irreprensibili né Jones, né Sommer, due giocatori che la Champions la conoscono bene, oltre ovviamente a Martinez, che però era alla prima vera partita importante nella massima competizione europea in carriera.

Poi il nativo di Arenys de Mar ha citato direttamente Real Madrid-Inter. Gli è stato chiesto infatti se avesse dato dei suggerimenti in vista della Champions League ai suoi dirigenti. Lui ha risposto: "Ricordo che è l'unico trofeo, la Champions, che non ho mai vinto. Ieri potevano vincere il Real 7-5 o l'Inter 4-6. La differenza la fanno i dettagli. Non ho detto niente alla società, ci sono uomini competenti. Abbiamo un grande staff. La cosa più importante è l'energia, quanto la gente sia coinvolta nel progetto, la fame, la voglia di migliorare. E' quello che ti fa vincere le partite. Se poi il Lipsia sarà più bravo e vincerà, ripartiremo con ancora più fame. Ma per me siamo pronti: domani il campo parlerà, poi prepareremo Parma e Frosinone"