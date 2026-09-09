Intervenendo in conferenza stampa, il direttore sportivo della Lazio Angelo Fabiani ha parlato dell'uomo del momento in casa biancoceleste, quel Davide Frattesi che dopo essere arrivato dall'Inter ha messo a segno 3 gol in tre partite: "Se abbiamo preso un giocatore che si sta rilevando importante per la Lazio già sappiamo che questi giocatori rappresentano il futuro della Lazio. Non si può fare un'operazione fine a sé stessa spendendo 5 milioni di euro per il prestito, cinque milioni hanno la coda lunga e quando si fanno queste operazioni le si fanno perché tutto deve combaciare. Se non posso permettermi Ronaldinho a 150 milioni, ovviamente non lo faccio. Abbiamo la consapevolezza per dire che possiamo soddisfare tutte le esigenze di cui abbiamo bisogno. Poi valuteremo il rendimento sul campo e si potrà cambiare strategia".

Fabiani però si dimostra anche realista: "Di fronte a offerte importanti ci sono anche giocatori che possono mettersi di traverso, Rino Gattuso ha detto di lavorare con giocatori che vogliono venire alla Lazio. Se arriva la Premier che vuole dare 50 milioni perché Frattesi ha fatto tre gol in tre partite e lui vuole andare, che dici a Frattesi? Di non andare? Noi non abbiamo mandato via nessuno dalla Lazio".