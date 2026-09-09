Ieri sera l'Inter ha perso 2-1 al Bernabeu contro il Real Madrid, nonostante una prestazione più che positiva, in linea di massima migliore rispetto a quella dei padroni di casa che hanno saputo sfruttare le incertezze difensive dei nerazzurri per portare a casa l'intera posta. Sotto gli occhi di chi ha visto il match, è parso evidente come gli ospiti abbiano fatto la partita sin dall'inizio, concedendo solo contropiede ai blancos. Non certo la normalità al Bernabeu.

Da questo punto di vista anche le statistiche confermano le sensazioni: oltre ad aver calciato verso la porta spagnola per 21 volte, l'Inter ha completato il 94% dei suoi passaggi. Un tasso altissimo, il più alto di una squadra avversaria del Real Madrid in Champions League, da quando il dato viene rilevato (stagione 2003/04).