Bisogna essere sinceri: trovare una trama logica a questa partita è impresa non di poco conto. Soprattutto, resta da capire quale aspetto mettere in maggiore evidenza della prova dell'Inter, che al debutto in Champions League esce sconfitta dal Bernabeu per mano del Real Madrid. Ma lo fa al termine di una partita dalle mille sfaccettature: perché i nerazzurri se la giocano anche bene a tratti, hanno delle belle occasioni, ma al tempo stesso concedono molto spazio alle ripartenze avversarie che paradossalmente si notano di più nel secondo tempo mentre i gol di Kylian Mbappé e Federico Valverde arrivano nel primo tempo, quando Pepo Martinez rimedia all'errore marchiano che costa il 2-0 dell'uruguayano con una serie di interventi prodigiosi ma con un Real che pecca eccessivamente di narcisismo. Il gol di Carlos Augusto rende forse il giudizio meno complicato, ma alla fine di questa contesa restano comunque in piedi le differenze tra le due squadre. Ma con l'Inter che al tempo stesso assume la convinzione che con una maggiore concentrazione, e la consapevolezza che in Europa serve sempre quel qualcosa in più, questo gap si può anche limare.

IL TABELLINO

REAL MADRID-INTER 2-1

MARCATORI: 14' Mbappé (R), 23' Valverde (R), 77' Carlos Augusto (I)



REAL MADRID: 1 Courtois; 24 Dumfries, 16 Konaté, 4 Huijsen, 17 Cucurella; 12 Alexander-Arnold (80' 14 Tchouameni), 8 Valverde, 5 Bellingham; 21 Diaz (80' 25 Diomandé), 10 Mbappé (90' + 3 19 Carlos Espi), 7 Vinicius (88' 18 Carreras).

In panchina: 13 Lunin, 26 Sergio Mestre, 9 Endrick, 22 Rudiger, 27 Thiago Pitarch, 29 Jorge Cestero, 33 Mario Rivas.

Allenatore: José Mourinho.

INTER: 1 J. Martinez; 28 Pavard (46' 6 Stones), 31 Bisseck, 95 Bastoni; 17 Diouf, 23 Barella (60' 8 Sucic), 20 Calhanoglu (60' 7 Zielinski), 21 Jones, 30 Carlos Augusto (83' 22 Mkhitaryan); 9 Thuram (60' 14 Bonny), 10 Lautaro Martinez.

In panchina: 12 Di Gennaro, 49 Provedel, 5 Stankovic, 11 Luis Henrique, 25 Akanji, 94 Esposito.

Allenatore: Cristian Chivu.

Arbitro: Oliver (GBR). Assistenti: Burt - Mainwaring. Quarto ufficiale: Barrott. VAR: Dallas. Assistente VAR: Salisbury.

Note

Possesso palla: 37%-63%

Tiri in porta: 8-7

Tiri totali: 16-21

Ammoniti: Calhanoglu (I), Lautaro Martinez (I), Huijsen (R), Cucurella (R), Bisseck (I)

Corner: 5-10

Recupero: 1°T 2, 2°T 3'.

RIVIVI IL LIVE

90' + 4 - FISCHIA OLIVER, RIEN NE VA PLUS AL BERNABEU!!! IL REAL MADRID BATTE L'INTER 2-1, MA IL PUBBLICO NON SEMBRA MOLTO CONVINTO...

90' + 4 - Cucurella prende posizione per farsi travolgere da Bisseck e fare una scena madre, Oliver ammonisce entrambi.

90' + 3 - Bonny prende fallo sulla linea di metà campo. Mourinho fa entrare Espì al posto di Mbappé.

90' + 2 - Cucurella si scontra con Sucic, al quale poi non rivolge esattamente un invito per una cena post-partita.

90' + 1 - Tre di recupero. Diouf salta ancora Cucurella poi crossa tra le mani di Courtois.

90' - Mkhitaryan va vicino al pari. Con Mourinho che deve aspettare per fare entrare Carreras, l'armeno, al termine di un'azione prolungata, calcia forte trovando pronto Courtois, poi Lautaro non è lesto nel tap-in.

88' - Real Madrid che ora gioca un po' col cronometro...

87' - Bonny non riesce a trovare il tocco giusto sul cross di Bastoni, poi Mkhitaryan mana fuori. Nel Real Madrid è il momento di Carreras, che rileva Vinicius.

83' - Esce Carlos Augusto, ultimi minuti per Mkhitaryan.

82' - Diomandé prova a mettersi in mostra, prima trovando Martinez poi ballando in area tra due difensori prima di farsi sfuggire il pallone.

79' - Cambi nel Real Madrid: Tchouameni e Diomande rilevano Diaz e Alexander-Arnold. Tutto questo mentre Lautaro chiede conto a Huijsen di un brutto intervento, i due vengono ammoniti.

77' - GOL GOL GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOLLL DELL'INTEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEERRRR!!! CAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAARLOOOOOOOOOOOOOSSSSSSSSSSSSS AUUUUUUUUUUUUUGUUUUUUUUUUUSTOOOOOOOOOOO!!!!

IL GOL DI CARLOS AUGUSTO: Bel tracciante raccolto da Lautaro, bravo a mettere in mezzo dove il brasiliano è pronto a ribattere in porta da zero metri.



75' - Bastoni compie un ottimo recupero togliendo palla a Bellingham. Grande stanchezza in campo.

72' - Valverde calcia da fuori di potenza, Bisseck la intercetta ma finisce per terra stordito dalla forza del tiro.

71' - Bisseck irrompe su Vinicius lanciato in avanti e manda palla in corner.

71' - Lautaro viene imbeccato bene su corner, ma il suo colpo di testa non inquadra la porta.

69' - Il Real Madrid ribalta un'azione offensiva dell'Inter e arriva velocissimo in area con Vinicius dopo recupero di Bellingham. Palla a Diaz che da ottima posizione manda fuori.

67' - Altra palla persa dall'Inter, altra bella parata di Martinez su Mbappé.

66' - Valverde prova il filtrante, palla troppo profonda. Ora l'Inter è un po' in affanno.

65' - Mbappé prova lo scarico per Vinicius, palla che viene intercettata da Stones. Dagli spalti arriva un bel po' di fischi...

64' - Non c'è nemmeno fortuna, sul corner palla che balla in area prima che Courtois la afferri.

63' - Ancora Courtois salva la porta sul tiro da fuori di Bastoni.

62' - Cross dalla sinistra sul quale non arriva nessuno dell'Inter, pallone fuori

60' - Tre cambi per Chivu: Sucic per Barella, Zielinski per Calhanoglu, Bonny per Thuram.

58' - Incredibile errore di Bellingham, grande parata di Martinez che riesce a chiudere col piede sul colpo di testa da zero metri dell'inglese. Grande spunto di Diaz.

57' - Azione prolungata del Real, palla che però finisce fuori.

55' - Courtois salva su Lautaro prima e Jones poi, interventi clamorosi vanificati dal fuorigioco.

54' - Bella palla filtrante di Calhanoglu che Lautaro non riesce a controllare, la palla finisce sul fondo.

52' - Barella controlla e tira, conclusione floscia che termina fuori.

52' - Cross potente di Calhanoglu, arriva Thuram che manda alle stelle di prima intenzione.

51' - Calhanoglu mette in mezzo, ancora Huijsen si concede un intervento rischioso. Nuovo corner.

50' - Grande parata di Courtois che chiude la strada a Jones.

49' - Inter colta completamente scoperta sul corner, Mbappé scappa via trovando poi il recupero di Diouf. La stella transalpina conclude trovando Martinez che para in due tempi dopo essere uscito praticamente a ridosso del limite dell'area.

48' - Prova la conclusione Lautaro su assist di Barella, Alexander-Arnold chiude in corner.

46' - Stones si presenta con un'ottima chiusura su Vinicius.

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22.06 - Il Real Madrid batte il calcio d'inizio della ripresa: PARTITI! Ufficializzato il cambio: Stones per Pavard.

22.05 - Sarà Stones il primo cambio dell'Inter, fuori Pavard. Le due squadre rientrano.

HALFTIME REPORT - Sta andando in scena al Bernabeu il manuale del suicidio perfetto da parte dell'Inter. I nerazzurri fanno la partita, primeggiano per possesso palla, conclusioni totali ed expected goals, ma poi guardi i tabelloni del Bernabeu che recitano impietosi Real 2 - Inter 0. Questo per via di due errori grossolani che permettono a Kylian Mbappé e Federico Valverde di fissare il doppio vantaggio; da censura quello compiuto da Pepo Martinez sul raddoppio dell'uruguayano, anche se proprio nel finale lo spagnolo salverà la sua porta dall'affondo di Jude Bellingham. L'Inter prova a dire la sua, però sta pagando un dazio eccessivo per colpa soltanto propria.

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45' + 3 - Finisce qui il primo tempo: Real Madrid e Inter vanno a riposo con le Merengues avanti 2-0 grazie ai gol di Mbappé e Valverde.

45' + 2 - Questa volta Martinez fa un miracolo incredibile. Errore di Pavard, Mbappé affonda e calcia, lo spagnolo respinge col piede poi però si supera su Bellingham prima che Diaz colpisca il palo.

45' - Lautaro commette fallo su Dumfries, poi protesta ma la punizione è limpida. Ci sarà un minuto di recupero.

44' - Diouf scatenato scarica su Thuram, il cui tiro è respinto in corner. Sugli sviluppi colpo di testa fuori misura di Lautaro.

42' - Vinicius si sacrifica in ripiego per fermare Diouf.

39' - Altra giocata di Diouf, palla a Jones che non calcia di prima intenzione e perde palla. Calhanoglu commette fallo su Bellingham e viene ammonito.

36' - Jones si butta in area, si libera bene di un difensore e calcia scheggiando la traversa.

35' - Brutto cross di Carlos Augusto, palla direttamente in fallo laterale dall'altro lato.

34' - Si rialza Courtois, il gioco riprende.

33' - Scontro Lautaro-Courtois, il portiere è a terra dolorante.

32' - Punizione interessante per l'Inter, dopo fallo su Barella.

31' - Uscita lunga di Martinez che anticipa Vinicius.

29' - Ripiegamento difensivo di Lautaro che evita ulteriori guai all'Inter.

28' - Altro spunto di Diouf, che trova in area Calhanoglu che perde l'attimo giusto e non riesce a concludere calciando il piede a Vinicius.

26' - Salvataggio miracoloso di Bisseck che nega al Real un terzo gol già scritto chiudendo su Mbappé. Nerazzurri ora sotto shock.

23' - RADDOPPIO DEL REAL MADRID!!! VALVERDE!!! Ma forse è meglio dire Pepo Martinez. Il portiere fa la peggiore cosa possibile dopo un controllo opinabile, ma ancora peggio è il suo tentativo di dribbling sul Pajaro che lo uccella mettendo la gamba e raddoppiando.



20' - Contatto in area nerazzurra, Oliver lascia correre e fa bene: splendida chiusura di Pavard su Vinicius. Nasce tutto da un recupero a metà campo del Real di Bellingham su Barella.

19' - Lancio troppo forte di Calhanoglu, Bisseck non riesce ad evitare il fallo laterale.

17' - Altra occasione per l'Inter, Bastoni crossa in area dove Lautaro lascia la conclusione a Diouf. Tiro al volo che rimbalza a terra e va alto.

17' - Bolide di Calhanoglu centrale, Courtois col riflesso respinge di pugno.

16' - Reazione immediata dell'Inter, Lautaro guadagna una punizione dal limite.

14' - REAL MADRID IN VANTAGGIO!!! MBAPPE'!!! Erroraccio di Jones che manda in crisi Bisseck, palla persa sulla trequarti e il francese non perdona punendo Martinez al primo vero affondo iberico su assist di Diaz.



13' - Lautaro recupera palla e si invola in avanti, accompagnato da Jones e Thuram. Il Toro prova il tiro, Courtois respinge.

12' - Ancora tentativo di Calhanoglu, respinga la difesa del Real.

11' - Altro cross di Diouf, Huijsen tocca sulla finta di Jones rischiando l'autorete.

9' - Real Madrid che ora si accovaccia e prova a ripartire veloce, ma la palla di Alexander-Arnold è troppo profonda e termina fuori.

8' - Ora è il Real Madrid che gestisce il possesso palla, sebbene per poco.

6' - Dalla punizione nasce un corner dopo il tocco di Carlos Augusto.

5' - Calhanoglu atterra Bellingham, punizione intorno alla linea dei 22 metri per il Real Madrid.

4' - Calhanoglu prova da lontano, palla fuori. Inizio davvero importante per l'Inter.

3' - Subito Courtois! Diouf dialoga con Lautaro, poi riesce a mettere lì dove arriva Thuram che calcia di prima intenzione, il portiere respinge in corner.

2' - Diouf punta Cucurella e mette in area, dove Pavard non è reattivo nel controllo.

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21.03 - Primo pallone del match per l'Inter: PARTITI!

21.01 - Si osserva il minuto di silenzio in memoria delle vittime della sciagura in Nepal.

21.00 - Prima del match, Luis Figo premia Arda Guler e Kylian Mbappé, capocannoniere dell'ultima Champions.

20.59 - Valverde e Lautaro davanti all'arbitro Oliver per il sorteggio.

20.57 - Real Madrid e Inter entrano in campo per il prepartita.

20.55 - La Curva del Bernabeu espone la sua coreografia, due striscioni che contengono le frasi: "Ho il bianco nel cuore, niente può fermare questa passione".

20.49 - Le due squadre sono tornate negli spogliatoi, fra poco sarà calcio d'inizio al Bernabeu.

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