Per Fernando Orsi l’Inter è attualmente la squadra migliore della Serie A, ma potrebbe avere una scomoda rivale in ottica scudetto, ovvero la Roma. L’ex portiere, nel corso di un’intervista rilasciata alla testata sportiva News.Superscommesse.it, sostiene che i nerazzurri possano concentrarsi maggiormente sull’obiettivo Champions, mentre il focus della squadra di Gian Piero Gasperini è sul tricolore. Ecco le sue parole.

La Roma è, secondo lei, una seria pretendente al trono dell’Inter?

“Senza dubbio è possibile, perché secondo me l'Inter ha come obiettivo la Champions League, anche se poi non disdegnerà di andare avanti in campionato. La Roma, al contrario, secondo me ha costruito una squadra proprio per cercare di vincere questo campionato. Poi le tre partite a settimana le devi gestire, non è semplice. Indubbiamente, dai capitolini mi aspetto che arrivino minimo agli ottavi di Champions, però anche che facciano un campionato da piani alti e, a quel punto, che contrastino l'Inter, che mi sembra la squadra fin adesso migliore. Ma si sono giocate solo tre partite: si sono confermate le squadre importanti, la Lazio è la sorpresa. Vediamo un po', la Roma sicuramente è una squadra che lotterà fino alla fine per vincere lo Scudetto”.