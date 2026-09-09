Grande esordio per la UEFA Champions League 2026/2027 nella Casa dello Sport di Sky: la prima serata del torneo ha superato i 2 milioni 280 mila dispettatori medi complessivi in total audience, con l’11,6% di share. Ottimi dati per il debutto stagionale dell’Inter, impegnata al Santiago Bernabeu contro il Real Madrid.

Il match con la telecronaca di Fabio Caressa e Beppe Bergomi – in onda dalle 21 su Sky Sport Uno, Sky Sport 252 – ha raccolto 1 milione 801 mila spettatori medi complessivi in total audience, con il 10,3% di share e 2 milioni 729 mila spettatori unici (dato che include solo le visioni su Big Screen). È il match della league phase di UEFA Champions League più visto dalla stagione 2024/2025.