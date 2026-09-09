Jude Bellingham rende onore ai vinti, ammettendo che per il Real Madrid non è stato facile avere la meglio dell'Inter nel match d'esordio della Champions League 2026-27: "Ci sono stati momenti in cui abbiamo dovuto soffrire, c'è un motivo per cui sono campioni d’Italia - le parole dell'inglese a Uefa.com -. Ma credo ci siano stati anche momenti in cui li abbiamo fatti soffrire noi, specialmente in contropiede quando abbiamo usato bene la palla. Come era accaduto col Betis, non abbiamo sfruttato le occasioni che abbiamo avuto. Penso che il risultato avrebbe potuto riflettere meglio la nostra prestazione, per quanto riguarda le chance che abbiamo creato. Parlo delle chanceh che ho avuto io e quelle di altri miei compagni. Ma sì, penso che in Champions League ci ricapiterà di affrontare momenti difficili in cui dovremo soffrire, e noi abbiamo sofferto ma abbiamo subìto solo un gol. Anche in quel caso, credo che abbiamo difeso piuttosto bene, a dire il vero. Penso i difensori siani stati molto bravi, ma le grandi squadre trovano sempre il modo di segnarti. E anche quando ci sono riusciti, Courtois è stato di nuovo fantastico. Quindi sì, non è tutto negativo, ma ci sono sicuramente aspetti su cui lavorare".