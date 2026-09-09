Novantaquattro conclusioni a rete nelle prime quattro partite della stagione. Novantaquattro. Per un totale di 9 gol messi a segno. Meno del 10% di conversione. Di seguito, la suddivisione dei tentativi dell'Inter verso la porta avversaria:

13 — vs Monza

31 — vs Cagliari

29 — vs Napoli

21 — vs Real Madrid

Mezzo vuoto

Analizzando la questione dal lato vuoto del bicchiere, c'è da dire che la squadra nerazzurra sprechi davvero troppo. Anche al Bernabeu di Madrid contro il Real i nerazzurri hanno prodotto tanto riuscendo a segnare solo un gol con Carlos Augusto. Merito dell'ottima prestazione di Thibaut Courtois, ma anche della solita imprecisione al tiro. Troppa foga, mancanza di lucidità o errori di natura tecnica, le cause sono svariate. Però il dato è chiarissimo. L'Inter aggredisce la porta avversaria sempre con grande trasporto, che si tratti di quella del Cagliari o del Real. Ma serve a poco se non si migliora la conversione, ottimizzando meglio quanto prodotto in fase offensiva. Perché arriveranno partite in cui le difese saranno più chiuse e concederanno meno, riducendo il margine d'errore. C'è da lavorare anche da questo punto di vista.

Mezzo pieno

Il bicchiere però è anche mezzo pieno, senza dubbio. Una media di oltre 23 tentativi verso la porta avversaria in queste prime quattro giornate è impressionante. Anche perché non c'è neanche la spiegazione del valore dell'avversario, perché 29 tiri contro il Napoli e 21 al Bernabeu confermano l'approccio democratico alla fase offensiva nerazzurra. Si calcia verso lo specchio con una continuità disarmante a prescindere dal rivale. Traduzione perfetta della filosofia di Cristian Chivu, che preferisce rischiare qualcosa dietro (subiti 5 gol in 4 partite, 3 su errori macroscopici) ma mantenere altissima la pressione davanti. E io numeri lo testimoniano. Gli stessi numeri che andrebbero corretti puntando a migliorare l'efficacia di cotanta produzione nella metà campo avversaria.