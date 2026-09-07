Poco fa, negli studi di Sky, è stato effettuato il sorteggio delle semifinali della Serie A Women's Cup in programma il 12-13 settembre. Le nerazzurre di David Sassarini hanno raggiunto il traguardo grazie al 3-1 contro la Lazio Women e sono state accoppiate alla Juventus Women, con le bianconere che usufruiranno del fattore campo. L'altra semifinale sarà Sassuolo-Roma. Le date e gli orari saranno annunciati nelle prossime ore.
Sezione: Inter Femminile / Data: Lun 07 settembre 2026 alle 13:11
Fabio Costantino / Twitter: @F79rc
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Fabio Costantino è giornalista pubblicista dal 2009, direttore responsabile e co-fondatore di FcInterNews.it da dicembre 2008, ha collaborato con numerose testate sportive in passato e oggi si occupa della gestione della redazione e di tutto ciò che la riguarda.
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