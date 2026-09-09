Raúl González, primatista di presenze e terzo miglior marcatore nella storia del Real Madrid, si tiene stretto i tre punti conquistati, non senza fatica, dalla squadra di José Mourinho contro l'Inter, nel match d'esordio in Champions League: "La cosa più importante è aver conquistato la vittoria. Non è stato facile, dato che l'Inter è una squadra molto ben organizzata e al Real mancavano giocatori a centrocampo - l'analisi del leggendario attaccante spagnolo per Movistar -. I gol del Real sono nati quando gli avversari hanno provato a costruire l'azione dal basso; anche loro hanno avuto occasioni nitide e il gol dell'Inter ha creato un po' di incertezza nel finale. Tuttavia, è un buon risultato per iniziare la stagione"