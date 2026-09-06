Tutto pronto all'Arena Civica, con Inter e Lazio che scenderanno in campo alle ore 15:00 nella terza e ultima giornata della fase a gironi di Serie A Women's Cup: le due squadre, appaiate con 6 punti in testa al Girone A, si giocano il primo posto e l'accesso alla semifinale.

Ecco le formazioni ufficiali delle due squadre:

Inter (4-4-2): 1 Rúnarsdóttir; 15 Garcia, 4 Van Diemen, 5 Andrés, 22 Schough; 17 Payne, 16 Tomašević, 8 Vilhjálmsdóttir, 14 Robustellini; 36 Cambiaghi, 7 Bugeja.

In panchina: 12 Forcinella, 34 Ferrario 2 Kullberg, 6 Santi, 9 Polli, 18 Glionna, 20 Detruyer, 26 Raphino, 29 Giudici, 33 Bartoli, 34 Ferraro.

Allenatore: David Sassarini

Lazio (4-4-2): 1 Cetinja; 22 Zannini, 7 Connolly, 6 Masu, 14 Zanoli; 27 Monnecchi, 16 Castiello, 5 Roddar, 11 Portales; 99 Visentin, 92 Ngueleu.

In panchina: 91 Gregori, 8 Martin Queralt, 9 Camacho, 15 Le Mouel, 17 Longobardi, 21 Foerdos, 25 Goldoni, 30 Mancini, 32 Frenquellucci, 91 Gregori.

Allenatore: Gianluca Grassadonia.

Arbitro: Gandino. Assistenti: Eltantaway-Nechita. Quarto Ufficiale: Scalvi