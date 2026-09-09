"Dobbiamo uscire dalla logica di chi gioca in Serie A, i talenti migliori stanno andando all’estero”. Ad affermarlo, nel corso della presentazione dello studio dedicato ai 100 milgiori giovani italiani, è l'AD di Lega Serie A Luigi De Siervo in occasione del panel “Quale età per la Primavera?”, a margine della presentazione dello studio dedicato ai 100 migliori giocatori italiani.

L’idea, ha spiegato il dirigente, è nata dall’osservazione dei tanti calciatori nati in Francia ma schierati da altre nazionali: “Volevamo creare con questi dati un osservatorio permanente. Noi come Serie A vorremmo mettere a disposizione del sistema, per lavorare insieme alle altre componenti, modalità per monitorare su base continua tutto quello che sta avvenendo. L’obiettivo è aprire questo dialogo, continueremo a lavorare con le componenti in questa direzione”.