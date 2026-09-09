Il mercato è ufficialmente chiuso da qualche giorno, ma sotto traccia come sempre le cose continuano a muoversi. Secondo quanto riporta l'esperto di mercato Nicolò Schira, Inter e Juventus starebbero seguendo da vicino Samuele Inacio. Classe 2008, italiano, nel 2024 è passato dall'Atalanta al Borussia Dortmund, dove gioca ora, senza alcun indennizzo. Una manovra che ha compromesso le relazioni tra i due club.

Durante gli scorsi mesi Inter e Juventus si erano già interessate al giocatore, di cui starebbero monitorando gli sviluppi anche ora. In questa stagione ha già raccolto 3 presenze e segnato due gol con i gialloneri.

Sezione: Focus / Data: Mer 09 settembre 2026 alle 16:20
Alessandro Savoldi
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Alessandro Savoldi
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Alessandro Savoldi
Sin da piccolissimo appassionato di sport a 360°, di calcio in particolare. Dal 2025 segue l'Under23 e la Primavera dell'Inter per FcInterNews.it, sempre con passione, attenzione e cura dei dettagli.