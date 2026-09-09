Il mercato è ufficialmente chiuso da qualche giorno, ma sotto traccia come sempre le cose continuano a muoversi. Secondo quanto riporta l'esperto di mercato Nicolò Schira, Inter e Juventus starebbero seguendo da vicino Samuele Inacio. Classe 2008, italiano, nel 2024 è passato dall'Atalanta al Borussia Dortmund, dove gioca ora, senza alcun indennizzo. Una manovra che ha compromesso le relazioni tra i due club.

Durante gli scorsi mesi Inter e Juventus si erano già interessate al giocatore, di cui starebbero monitorando gli sviluppi anche ora. In questa stagione ha già raccolto 3 presenze e segnato due gol con i gialloneri.