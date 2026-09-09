Una prima di Champions League con la maglia del Club Brugge da dimenticare: Yann Sommer inizia nel peggiore dei modi la campagna europea distinguendosi per una serie di errori madornali nel corso del match contro l'Aston Villa. L'ex portiere dell'Inter, che a metà ottobre tornerà a San Siro da avversario proprio dei nerazzurri, fa mea culpa ai microfoni di RTL Sport dopo la partita: "Avevamo grandi aspettative per questa partita. È la Champions League, tutte le partite sono molto difficili, ma abbiamo mostrato molte cose positive ed è un peccato non aver gestito bene due o tre situazioni nel primo tempo.

Tra le situazioni citate dal portiere svizzero c'è, ovviamente, l'errore di valutazione in occasione del terzo gol dei Villans di Nicolas Jackson. "Avrei dovuto rimanere in porta", ammette senza cercare scuse. "Pensavo che la palla andasse un po' più veloce, ma non era così. Inoltre, c'erano due difensori contro un solo attaccante, quindi è chiaro che avrei dovuto rimanere in porta. Ma a volte si prendono decisioni sbagliate, fa parte del calcio".