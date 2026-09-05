Ultima gara del girone in Serie A Women's Cup per l'Inter Women, la più importante. Dall'altra parte ci sarà la Lazio, nella partita in programma all'Arena Civica di Milano alle 15 di domani, domenica 6 settembre. Le due squadre sono appaiate in testa alla classifica del gruppo A, con 6 punti a testa. Entrambe hanno infatti battutto Napoli e Parma nei due turni inaugurali e puntano a conquistare il primo posto, che garantisce l'accesso alle semifinali.

Il 6-0 contro il Napoli di una settimana fa, tuttavia, garantisce all'Inter diversi vantaggi: con il pareggio, innanzitutto, la squadra di Sassarini sarebbe sicura della prima posizione in virtù di una migliore differenza reti rispetto alla biancoceleste. Il secondo, poi, è che anche in caso di sconfitta di misura l'Inter avrebbe ottime chance di qualificarsi come migliore seconda, avendo come detto un'ottima differenza reti. Arbitrerà la gara Davide Gandino della sezione di Alessandra, assistito da Eltantawy e Nechita. Il quarto ufficiale sarà Davide Scalvi