Real Madrid-Inter è una partita strana, pazza per certi versi, fatta di momenti, caratterizzata da un forte contrasto tra possesso, controllo territoriale ed efficacia nelle transizioni. L’Inter approccia la gara con personalità, mantiene a lungo il pallone e cerca di costruire dal basso attraverso la qualità di Çalhanoğlu, Barella e Curtis Jones, mentre Diouf e Carlos Augusto garantiscono ampiezza e spinta sulle corsie. Lautaro Martínez e Marcus Thuram lavorano invece tra profondità e incontro, provando ad attirare fuori posizione la linea difensiva del Real, con il capitano molto più coinvolto tra le linee e il 9 a fare da terminale e tenere impegnato Huijsen. La squadra di José Mourinho, al contrario, accetta inizialmente di difendersi più bassa e punta soprattutto sulla capacità di verticalizzare rapidamente dopo il recupero con un 4-3-3 compatto che si sviluppa sulle fasce durante il possesso. Proprio questa strategia risulta efficace: il Real sfrutta gli errori tecnici dell’Inter e trova il vantaggio con Mbappé, che riceve da Brahim Díaz e finalizza con grande rapidità. Pochi minuti e arriva anche il 2-0: Valverde aggredisce la costruzione nerazzurra e approfitta dell’errore di Josep Martínez, trasformando una situazione di pressione alta in un gol. L’Inter mantiene comunque un volume di gioco superiore e crea tanto, ma il Real dimostra una maggiore efficienza nelle transizioni offensive e nella capitalizzazione degli episodi.

Dal punto di vista tattico, il Real Madrid alterna blocco medio e pressione situazionale, cercando di indirizzare la costruzione dell’Inter verso determinate zone del campo per poi aggredire il portatore. Valverde si dimostra fondamentale nel contropressing e nella copertura degli spazi, mentre Bellingham lavora tra le linee e partecipa sia alla rifinitura sia alla prima pressione. Brahim Díaz offre invece imprevedibilità nell’uno contro uno e nella conduzione, mentre Mbappé rimane costantemente una minaccia alle spalle della difesa. L’Inter riesce comunque a creare diverse situazioni favorevoli: Bastoni partecipa alla progressione dalla difesa, Pavard prova a dare equilibrio, mentre Diouf si rende particolarmente pericoloso nella conduzione e nell’attacco della fascia, puntando costantemente Cucurella e mettendo lo spagnolo in difficoltà. Il francese è nettamente il migliore dell’Inter nel primo tempo. Çalhanoğlu cerca di accelerare la circolazione con cambi di gioco e verticalizzazioni, mentre Barella aumenta il ritmo attraverso continui smarcamenti e inserimenti. La differenza, però, emerge soprattutto nella gestione della costruzione sotto pressione: l’Inter commette errori che contro una squadra con Mbappé, Valverde e Bellingham diventano estremamente costosi. Dall’altra parte, Courtois è decisivo nel proteggere il vantaggio, neutralizzando diverse conclusioni nerazzurre.

Nella ripresa l’Inter aumenta ulteriormente il ritmo e porta il proprio baricentro in avanti, costringendo il Real ad abbassarsi e a difendere prevalentemente nella propria metà campo. La squadra di Chivu continua a cercare la superiorità sulle fasce e aumenta la presenza nell’ultimo terzo, con Carlos Augusto e Diouf molto attivi e Lautaro coinvolto maggiormente nella rifinitura, lasciando a Thuram il compito di abbassarsi tra le linee per raccordare i reparti e rimanendo dunque come terminale offensivo. Il Real, invece, trova ancora più spazi del primo tempo nelle transizioni: Mbappé attacca la profondità, Brahim Díaz porta palla in conduzione e Bellingham cerca di inserirsi alle spalle dei centrocampisti. Josep Martínez, dopo l’errore che porta al secondo gol, reagisce con diversi interventi importanti e mantiene l’Inter in partita. Al 77’ Carlos Augusto accorcia le distanze sfruttando un’azione costruita da Lautaro, riaprendo completamente il match. Nel finale l’Inter aumenta ulteriormente la pressione e sfiora il pareggio. Il 2-1 premia un Real Madrid che si dimostra più cinico, verticale e letale nelle transizioni, mentre l’Inter mostra maggiore continuità nel possesso e nella produzione offensiva ma paga carissimo le proprie imprecisioni nella prima costruzione. Una partita a viso aperto che poteva finire in mille modi diversi, finisce con la vittoria dei blancos.