La prova del fatto che l'Inter ha tenuto le redini del gioco nel match contro il Real Madrid di ieri è tutta nei numeri, che la Gazzetta dello Sport snocciola uno dopo l'altro per sottolineare l'orgoglio per la prestazione e il rimpianto per il risultato: 1,78 di gol attesi, 21 conclusioni contro le 16 del Real Madrid, 11 angoli a 4 e soprattutto 621 passaggi a 353. A cui aggiungere la statistica delle giocate nell'area avversaria ( 43 giocate contro le 29 dei blancos), ha e dei dribbling (nove uno contro uno riusciti, tre di questi di Diouf). "La quantità di occasioni prodotte ha ricordato la sfida di Cagliari", scrive la rosea.