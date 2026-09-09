Dani Olmo, fantasista del Barcellona, ha parlato ai microfoni di Sport, ricordando l'eliminazione in semifinale contro l'Inter di due anni fa: "È stato durissimo. Ci vedevamo già in finale. I dettagli, come ho detto: pensate all'azione degli ultimi minuti con Gerard Martín. Se l'arbitro fischia il fallo di Denzel Dumfries, siamo qualificati. Detto questo, forse potremmo anche dire che Gerard avrebbe dovuto intervenire con maggiore decisione. Alla fine, però, credo che non si debba rimproverare nulla a nessuno. Abbiamo lottato nel modo giusto e dimostrato che tipo di squadra siamo. Ora abbiamo l'esperienza di quella partita a Milano".

Sezione: News / Data: Mer 09 settembre 2026 alle 23:14
Niccolò Anfosso
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Niccolò Anfosso
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Niccolò Anfosso
Giornalista pubblicista nato nel 2000. Laureato con il massimo dei voti in Scienze della comunicazione. Cresciuto a pane, sport e libri. Alla continua ricerca della perfezione