A quanto pare, la vittoria del Real Madrid sull'Inter ha lasciato più dubbi che altro nella stampa spagnola. Nessun coro di giubilo dopo il successo per 2-1 della formazione di José Mourinho, anzi i principali quotidiani sportivi iberici pongono l'accento sulle mancanze mostrate dalla squadra di casa e rendono onore all'Inter. Come Marca, che scrive: "La vittoria non è sempre un passo avanti. Il Real Madrid ha conquistato tre punti nella prima giornata di Champions League senza centrocampisti, optando per un gioco di costruzione minimale e una finalizzazione cinica. Ha ceduto il possesso palla all'Inter, una squadra con un attacco potente ma con lacune difensive. Il piano di Mourinho ha funzionato in gran parte grazie a Thibaut Courtois, che ha dimostrato l'importanza di un portiere di alto livello nelle competizioni di vertice. Ha parato quasi tutto, frustrando un avversario generoso sia nel gioco che nella difesa. Due regali insoliti hanno condannato i leader dello Scudetto, che non sono più imbattuti. Merito al Real Madrid, anche se questa argomentazione non convince i tifosi madrileni. Una vittoria conquistata a fatica, forse immeritata; è quindi evidente che il Real Madrid è ancora lontano dal raggiungere i suoi obiettivi".

Ancora più duro As che parla di "trionfo necessario e inquietante. In un Bernabeu dove si verificano fenomeni soprannaturali, una buona Inter si è sparata due volte sui piedi contro un Real Madrid che ha assistito compiaciuto a questo suicidio, poi ha sprecato l'occasione di segnare altri gol e alla fine si è ritrovato a lottare per la sopravvivenza. La festa non sarebbe stata possibile senza un'altra prestazione memorabile di Courtois, principale garante di questo trionfo del Real Madrid nella prima giornata di campionato. L'Inter farà fatica a comprendere questa sconfitta. Ha controllato la partita, ha dominato il Real Madrid per lunghi tratti e ha avuto delle occasioni memorabili, ma commettere due errori al Bernabéu costa caro. E il Real Madrid farà fatica a spiegarsi come mai, dopo aver avuto la possibilità di vincere con un ampio margine, pur senza giocare bene, la partita sia sfuggita di mano".