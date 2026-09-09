Secondo la Gazzetta dello Sport, Federico Dimarco, ieri assente di lusso in occasione di Real Madrid-Inter, dovrebbe saltare anche la gara di campionato di lunedì contro l'Udinese Il rientro di. Dimash, fermo per una lieve distorsione al ginocchio sinistro accusata contro il Napoli sabato scorso, è previsto direttamente per il 19 settembre, quando i nerazzurri saranno di scena all'Olimpico nel big match che li metterà di fronte alla Roma. Lo stesso obiettivo di Djed Spence, che per quella data punta alla sua prima convocazione con la Beneamata

Sezione: Focus / Data: Mer 09 settembre 2026 alle 09:15
Mattia Zangari / Twitter: @mattia_zangari
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Mattia Zangari
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Mattia Zangari
Giornalista pubblicista che, da quando ha cominciato a lavorare per FcInterNews.it, è convinto che chi sa solo di Inter non sa niente di Inter. Per anni voce del calcio giovanile, oggi concentrato sulla prima squadra per ragioni di anzianità.