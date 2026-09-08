L'immediata vigilia di Real Madrid-Inter è stata contraddistinta da un prologo interessante per quel che riguarda il rinnovo di Federico Dimarco: nelle scorse ore, all'interno dell'albergo che ospita il ritiro dell'Inter nella capitale spagnola, il direttore sportivo Dario Baccin ha ricevuto Arturo Canales, procuratore tra gli altri del 32 nerazzurro e del giovane Aleksandar Stankovic. L'agente è passato in hotel principalmente per salutare il centrocampista serbo, dal momento che Dimarco non ha preso parte alla spedizione per Madrid per il noto problema al ginocchio.

Oltre a salutarsi di persona, i due hanno avuto modo di gettare le basi per i prossimi passi ufficiali al fine di parlare in maniera approfondita del rinnovo contrattuale dell'esterno azzurro. Nelle prossime settimane andranno quindi in scena nuovi incontri, questa volta più operativi, per entrare nel vivo della trattativa e blindare uno dei simboli dell'Inter.