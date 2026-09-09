Ha colto sicuramente il senso di quanto accaduto ieri al Bernabeu Yann Bisseck, che ieri contro il Real Madrid non ha sicuramente vissuto la sua migliore serata con la maglia dell'Inter. Colpevole in occasione del gol del vantaggio madridista, ma anche provvidenziale quando ha respinto col volto una cannonata di Federico Valverde e in un altro paio di circostanze, il tedesco affida al suo profilo Instagram un semplice pensiero, spiegando che "c'è molto da imparare da questa partita", invitando poi ad avere fiducia nel processo.