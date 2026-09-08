Dopo la pesante sconfitta rimediata ieri sera a Picerno, l'Inter Under 23 torna in campo sabato pomeriggio a Sesto San Giovanni per sfidare la Casertana di Vinicio Espinal, con fischio d'inizio alle 15. Per questa sfida, è stato designato come arbitro Alessandro Silvestri della sezione di Roma 1, che sarà assistito da Leo Posteraro di Verona e da Marco Colazzo di Casarano. Quarto ufficiale sarà Giacomo Rossini di Torino, mentre Andrea Manzini di Voghera è stato scelto come addetto FVS.