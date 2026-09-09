Paolo Condò torna a fare una riflessione sulla partita di ieri sera tra Real Madrid e Inter negli studi di Sky Sport. Offrendo un nuovo spunto: "Ripensandoci anche stanotte, ho meditato sul fatto che gli ultimi quattro gol presi dall'Inter sono stati incidenti: quelli contro il Napoli nascono da un errore di Nicolò Barella e da una palla che si pensava andasse in fallo laterale e invece si è fermata, poi sono arrivati gli errori di Curtis Jones e la topica di Josep Martinez. Questi quattro gol sono un campanello d'allarme sul quale lavorare. Bisogna capire se sono frutto di distrazioni o di eccesso di sicurezza; qualunque sia il motivo, bisogna intervenire perché vedere una squadra esprimere quel gioco al Bernabeu e uscire sconfitta è un peccato".
Christian Liotta / Twitter: @ChriLiotta396A
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