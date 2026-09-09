Paolo Condò torna a fare una riflessione sulla partita di ieri sera tra Real Madrid e Inter negli studi di Sky Sport. Offrendo un nuovo spunto: "Ripensandoci anche stanotte, ho meditato sul fatto che gli ultimi quattro gol presi dall'Inter sono stati incidenti: quelli contro il Napoli nascono da un errore di Nicolò Barella e da una palla che si pensava andasse in fallo laterale e invece si è fermata, poi sono arrivati gli errori di Curtis Jones e la topica di Josep Martinez. Questi quattro gol sono un campanello d'allarme sul quale lavorare. Bisogna capire se sono frutto di distrazioni o di eccesso di sicurezza; qualunque sia il motivo, bisogna intervenire perché vedere una squadra esprimere quel gioco al Bernabeu e uscire sconfitta è un peccato". 

Sezione: News / Data: Mer 09 settembre 2026 alle 18:17
Christian Liotta / Twitter: @ChriLiotta396A
vedi letture
Christian Liotta
autore
Christian Liotta
Giornalista dal 2011, segue l'Inter come a suo tempo Peppino Prisco servì l'Inter e quando può gira l'Italia per lei. Da anni è la voce (scritta) delle partite della squadra nerazzurra.