Come previsto, in occasione della sfida europea tra Real Madrid e Inter andata in scena ieri sera al Santiago Bernabeu, la squadra nerazzurra è scesa in campo con una maglia priva di main sponsor. Proprio da questa veste inedita della divisa ha preso vita l'iniziativa 'The Space Is Yours' siglata da Betsson.sport.

La campagna di reactive marketing nasce dalla volontà di valorizzare uno spazio eccezionalmente libero. Invece di limitarsi a presentare un front jersey vuoto, il brand ha deciso di reinterpretare l'uso di quell'area commerciale: lo spazio centrale della divisa è diventato un manifesto del legame tra la squadra e la fanbase.

Alcuni giocatori della Prima Squadra dell'Inter firmeranno la maglia apponendo i propri autografi esattamente nell'area solitamente occupata dal marchio. L'obiettivo è generare valore da una maglia 'pulita', creando un pezzo da collezione destinato a un fortunato tifoso.

"Sapendo che in questa specifica trasferta la maglia avrebbe avuto una veste diversa, abbiamo scelto un approccio laterale - spiega Edoardo Gasparin, Marketing Manager di Betsson.sport -. Il concept ‘The Space Is Yours’ ribalta la dinamica abituale: laddove non siamo stati presenti fisicamente con il logo, abbiamo deciso di inserire la voce e la passione dei tifosi".

L'iniziativa prende vita direttamente sui social ed è attiva da ieri 8 settembre fino al 13 settembre 2026. Partecipare è semplice e immediato: gli utenti dovranno accedere a Instagram con un profilo pubblico, seguire l'account ufficiale @betsson.sport e commentare il post dedicato al concorso completando, in italiano, la frase: “La mia passione per l’Inter è iniziata quando …”.

L'estrazione finale del vincitore, riservata ai maggiorenni residenti in Italia e a San Marino, avverrà il 18 settembre. Il regolamento completo (T&C) e tutti i dettagli dell'operazione sono consultabili a questo indirizzo.