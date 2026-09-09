Così come accaduto all'Inter a Madrid, anche la Roma dovrà scendere in campo domani contro il Fenerbahçe per la prima di Champions League senza lo sponsor sulla propria maglia. Come spiega Il Corriere dello Sport, le restrizioni previste dalle normative della Turchia in merito alla pubblicità legata al betting e al gaming impedisce ai giallorossi di portare le divise che espongono il logo del main sponsor Eurobet Live in quanto operatore non autorizzato nel Paese. 

L’assenza del main sponsor verrà sfruttata dalla Roma, la quale non lascerà uno spazio vuoto sulla maglietta. Il club ha deciso di approfittare di questa occasione per promuovere un’iniziativa benefica.

Sezione: News / Data: Mer 09 settembre 2026 alle 19:14
Christian Liotta / Twitter: @ChriLiotta396A
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Christian Liotta
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Christian Liotta
Giornalista dal 2011, segue l'Inter come a suo tempo Peppino Prisco servì l'Inter e quando può gira l'Italia per lei. Da anni è la voce (scritta) delle partite della squadra nerazzurra.