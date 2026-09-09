La UEFA, come di consueto, si porta avanti col lavoro e ha già delineato il calendario della stagione 2027-2028 della Champions League con le date di League Phase ed eliminazione diretta. Questo il dettaglio rivelato da Calcio e Finanza:

LEAGUE PHASE

1ª giornata: 7-9 settembre 2027

2ª giornata: 12-13 ottobre 2027

3ª giornata: 26-27 ottobre 2027

4ª giornata: 2-3 novembre 2027

5ª giornata: 23-24 novembre 2027

6ª giornata: 7-8 dicembre 2027

7ª giornata: 18-19 gennaio 2028

8ª giornata: 26 gennaio 2028

Questi invece gli appuntamenti per la fase a eliminazione diretta:

Playoff: 15-16 e 22-23 febbraio 2028

Ottavi: 7-8 e 14-15 marzo 2028

Quarti: 4-5 e 11-12 aprile 2028

Semifinali: 25-26 aprile e 2-3 maggio 2028

Finale: 27 maggio 2028

La sede della finale sarà annunciata prossimamente, fino a questo momento l'unica candidatura è arrivata da Monaco di Baviera. La Supercoppa UEFA che precederà la nuova stagione europea è invece programmata per mercoledì 11 agosto 2027.