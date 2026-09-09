Ieri sera al Bernabeu Josep Martinez ha commesso uno dei classici errori da portiere che prova a gestire il pallone con i piedi sotto pressione. E chi meglio di un ex portiere come Emiliano Viviano, ospite di 'Cronache di Spogliatoio', può spiegare quanto accaduto e valutare questa prima stagione da titolare dello spagnolo: "Io non avevo dubbi su Martinez, però lo aspettavo al varco. Quando ha giocato all'Inter ha fatto molto bene, però essere il portiere titolare titolare dell'Inter è una cosa diversa. Quello al Bernabeu è un errore legato al ruolo, quindi di concetto come mettere le mani male, piuttosto che farsi scappare il pallone, piuttosto che prendere gol sul primo palo. Su questi aspetti ti interroghi di più. Il gioco con i piedi è un errore, un po' come la papera, non è una cosa che ti rimane molto in testa".

"Ad oggi Martinez sta facendo benissimo, secondo me ha fatto molto bene tutte le partite - aggiunge Viviano -. Anche col Napoli fa una parata su Anguissa secondo me speciale. Contro il Real fa un'ottima prestazione, è ovvio che l'errore ci rimane impresso, però la prestazione è ottima. Mi viene un po' in mente Donnarumma-Benzema, sempre in quello stadio, dove il portiere fece 4-5 miracoli. Però ti rimane impresso l'errore, specie se costa la sconfitta. Però secondo me Martinez sta dimostrando di poterci stare alla grande. Io Sommer lo ritenevo un portiere veramente forte, faceva benissimo tantissime cose ma la scorsa stagione l'Inter è stata quasi senza portiere".