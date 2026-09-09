Ieri, il nuovo Real Madrid targato José Mourinho ha mosso il suo primo passo nella Champions League 2026-27 battendo l'Inter in una gara in cui non ha convinto al 100% a livello di prestazione. "Abbiamo appena iniziato la Champions League, abbiamo esordito con una vittoria, ma ovviamente vogliamo fare cose speciali nella competizione - ha detto Kylian Mbappé a CBS Sports Golazo -. Vogliamo costruire un gruppo, diventare una squadra in grado di competere con tutte le migliori al mondo. Sappiamo che l’anno scorso per noi la Champions è stata un po’ difficile, ma al Real Madrid devi sempre essere al top, e spero che quest’anno riusciremo a competere come squadra e come collettivo per arrivare dove vogliamo".