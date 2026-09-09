Nel 2024 la Primavera è tornata a essere un campionato Under 20. Una modifica che però non convince del tutto il coordinatore delle Nazionali giovanili Maurizio Viscidi. A margine del panel "Quale età per la Primavera", ha detto: "Sono preoccupato per gli Under 20 in Primavera. Il problema non è tanto quello, ci può essere un giocatore che ha bisogno di un terzo anno in Primavera. Però spesso vengono usati dei giocatori definiti funzionali, cioè per non retrocedere".

Così facendo, si crea quello che Viscidi ha definito "un tappo al talento". Ha spiegato: "C’è un abuso per paura di retrocedere. Un dato è impressionante: tra quelli convocati per il playoff contro la Bosnia di marzo, solo quattro giocatori avevano fatto più di 50 partite con la Primavera. Di più invece avevano tra le 30 e le 50 partite. Con meno di 30 presenze c’erano Dimarco, Locatelli, Bastoni e ancora più giocatori: più è alto il livello, meno si ha giocato in Primavera".

Guardando invece al campionato di quest'anno ha detto: "Ci sono più 2007 che 2009, chi arriva dall’Under 17 è meno di chi fa il terzo anno in Primavera. Si crea un tappo, dunque secondo me ha senso tornare alla formula Under 19, con qualche giocatore fuori quota, perché comunque anche i tardivi esistono. Anche la Federazione la pensa così”.