In casa Real Madrid, è il difensore Dean Huijsen a commentare la vittoria di ieri del Bernabeu contro l'Inter, spendendo parole di elogio verso gli avversari: "Sono una grande squadra, hanno raggiunto la finale di Champions League negli ultimi due anni. Dobbiamo continuare così; i tre punti sono ciò che conta. Penso che abbiamo giocato una buona partita. Se fossimo andati 3-0, sarebbe stata finita. Alla fine è stata una partita davvero folle. Abbiamo avuto molte occasioni nitide. Se le avessimo concretizzate, avremmo potuto vincere 5-0 o 6-1. Questa è la pressione di giocare nel Real Madrid, il miglior club del mondo, il più grande".

L'ex Roma e Juve ha parlato anche del suo rapporto con José Mourinho: "Penso che sia molto coinvolto con me. Mi sprona molto, e questo è positivo perché conosce i miei punti di forza. Mi aiuta molto e ne sono felice. Mi spinge a migliorare e a fare un passo avanti". Infine, ha elogiato il suo compagno di reparto in difesa, Ibrahima Konaté: "È una bestia. È molto bravo in fase difensiva e anche con la palla tra i piedi. È forte, alto e bravo nei contrasti. Andiamo molto d'accordo".