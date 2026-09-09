Finito nell'occhio del ciclone dopo l'erroraccio che è costato il 2-0 di Federico Valverde, ma anche protagonista di alcune parate eccezionali, Josep Martinez ci mette la faccia tramite i social e su Instagram pubblica un lungo messaggio nel quale si carica la responsabilità della topica: "Non c’è nessun percorso che non venga accompagnato da cadute e da errori tanto nel calcio come nella vita. Riprendersi in un momento di dificolta come quello di ieri ti costruisce una personalità forte che ti serve per difendere questi colori. Mi prendo la responsabilita del mio errore nel secondo gol, non possiamo concedere due gol in quel modo quando affronti una squadra come il Real Madrid che non ti perdona gli errori".

Prosegue Pepo: "Siamo tutti dispiaciuti perché credo che la squadra ieri ha fatto una grande prestazione e meritava portare qualcosa di positivo a Milano. Si impara, si cresce, si cerca di migliorare e si guarda in avanti. Ma sempre insieme e uniti. Forza Inter".