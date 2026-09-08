La prima notte di Champions League dell'Inter genera diverse emozioni: entusiasmo e curiosità riferite al presente, ma anche nostalgia e orgoglio per il passato, visto il palcoscenico prestigioso che ospiterà il debutto dei campioni d'Italia nella competizione per club più affascinante di tutte. Sentimenti che albergano anche nel cuore di Marco Materazzi: "Certi stadi sono storia. E certe storie si intrecciano. Il Bernabeu, per noi interisti, non sarà mai un campo come gli altri… Rivedere queste foto mi fa venire ancora i brividi. In bocca al lupo ragazzi, buona Champions. Mou… sempre Special(e) per me", ha scritto Matrix su Instagram. Ricordando una data tanto cara ai tifosi nerazzurri: il 22 maggio 2010, giorno in cui la Beneamata salì sul tetto d'Europa, guidata da José Mourinho, proprio al 'Santagio Bernabeu'.  
 

Sezione: Copertina / Data: Mar 08 settembre 2026 alle 15:01
Mattia Zangari / Twitter: @mattia_zangari
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Mattia Zangari
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Mattia Zangari
Giornalista pubblicista che, da quando ha cominciato a lavorare per FcInterNews.it, è convinto che chi sa solo di Inter non sa niente di Inter. Per anni voce del calcio giovanile, oggi concentrato sulla prima squadra per ragioni di anzianità.