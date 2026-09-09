Partita strana quella di ieri di Josep Martinez nella casa del Real Madrid. Prima l'errore che ha permesso a Federico Valverde di raddoppiare, poi una serie di impressionanti interventi che hanno impedito ai blancos di segnare ancora. Carlo Nesti, giornalista, prova a spiegare così quanto accaduto all'estremo difensore spagnolo: "Cerchiamo di distinguere fra errore ed errore. Sarebbe stato, come nel 99 per 100 dei casi, un errore tecnico, se Martinez fosse stato superato da qualsiasi tipo di tiro. Ma è stato, al contrario, un errore psicologico, e cioè l'eccesso di presunzione del dribbling. Di conseguenza, valgono tutte le esibizioni tecniche che ha offerto successivamente, per valutarlo. Credo proprio che l'errore psicologico, un brutto ricordo indelebile, non gli capiterà mai più".

Sezione: News / Data: Mer 09 settembre 2026 alle 18:59
Fabio Costantino / Twitter: @F79rc
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Fabio Costantino
Fabio Costantino è giornalista pubblicista dal 2009, direttore responsabile e co-fondatore di FcInterNews.it da dicembre 2008, ha collaborato con numerose testate sportive in passato e oggi si occupa della gestione della redazione e di tutto ciò che la riguarda.