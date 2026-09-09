Nel consueto video editoriale per FcInterNews Filippo Tramontana ha commentato la sconfitta dell'Inter contro il Real Madrid nella prima partita di Champions League.

"Peccato. Questo mi viene da dire. Come ha detto Mourinho è stata una partita pazza. L'Inter ha giocato meglio, anzi ha giocato. Il Real ha speculato sui nostri errori. Il Real poteva vincere anche 3 o 4 a zero, l'Inter ha regalato tanto, ma ha giocato, palleggiando in faccia al Real, creando occasioni da gol. Io sono contento di come ha giocato l'Inter. Diouf per me il migliore in campo, mi è piaciuto anche Stones come è entrato. C'è dell'amaro in bocca.