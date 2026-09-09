Si è concluso anche questo mercoledì di Champions League e, come nella giornata di ieri, non sono mancati gol e emozioni. Il Napoli cade tra le mura amiche dello stadio Maradona contro i vice-campioni dell'Arsenal, vittoriosi grazie al sigillo di capitan Odegaard. Vittoria anche per Sporting Lisbona e PSG, i quali raccolgono i primi tre punti del proprio percorso europeo, rispettivamente, contro Galatasary e Slovan Bratislava. Successo prestigioso anche per il Liverpool, autore di una coriacea rimonta contro l'Atletico Madrid. I Reds rientrano nella lista di avversari dell'Inter in questa prima fase del torneo. Di seguito sono riportati tutti i risultati e i marcatori:
Napoli-Arsenal 0-1 (Odegaard al 75')
Sporting Lisbona-Galatasaray 3-1 (autogol di Inacio [G] al 5', Catamo [SL] al 27', Suarez [SL] al 57', Martiney [SL] al 63')
Liverpool-Atletico Madrid 2-1 (Llorente [ATM] al 17', Szoboszlai [L] al 40', Mac Allister [L] al 50')
PSG-Slovan Bratislava 6-1 (Dembelé [PSG] al 17' e al 23', F. Torres [PSG] al 31', al 47' e al 57', Camara [SB] al 58', F. Ruiz [PSG] all'87')
Autore: Carlo Gamba
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