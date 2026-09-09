A pochi istanti dal calcio d'inizio della sfida di Champions League contro gli inglesi dell'Arsenal, Giovanni Manna - direttore sportivo del Napoli - ha brevemente accennato alla sfida di Serie A persa sabato scorso dai partenopei contro l'Inter. Queste le sue dichiarazioni rilasciate a Sky Sport: "Contro l'Inter abbiamo fatto una buonissima partita: al 90' eravamo pari e abbiamo creato tanto. Abbiamo anche sofferto, lo sappiamo, ma pur sempre contro una squadra che ieri ha fatto una grande partita contro il Real Madrid".