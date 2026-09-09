Pierluigi Pardo, voce principale di DAZN, non si accoda al coro di critiche verso l'Inter dopo la sconfitta di ieri al Bernabeu. Anzi, dalla propria pagina ufficiale su Facebook il telecronista esprime il suo apprezzamento per la prova dei nerazzurri: "Giuro di non essere stato annebbiato dall’asta del Fantacalcio, ma l’Inter di ieri mi è piaciuta. Ha tenuto testa a Madrid a una delle squadre più forti d’Europa. Chiaro, sono tutte in rodaggio, pure il Real, questo inizio di Champions serve soprattutto a scaldare muscoli e tenere possibilmente alto il morale però la conferma di quello che penso l’ho avuta".

Prosegue Pardo: "L’Inter è in quel gruppo lì, se non delle favorite assolute, almeno delle outsider di lusso. Quando le sfide diventeranno calde dovrà ovviamente sbagliare meno, davanti e dietro (Josep Martinez è bravo tecnicamente ma tra i pali non deve cantare Vita Spericolata di Vasco e le amnesie di Yann Bisseck si pensava fossero una fase superata). Ok così, comunque. Il potenziale c’è".