La Champions League prepara una novità significativa a partire dalla stagione 2027/28. Con l’avvio del nuovo ciclo quadriennale delle competizioni europee, sarà infatti varata una vera e propria partita inaugurale, destinata – in linea di principio – alla squadra detentrice del titolo. La novità emerge da documenti ufficiali consultati da Calcio e Finanza relativi al calendario internazionale delle competizioni maschili per club 2027/28, insieme alla relativa lista d’accesso provvisoria. La prima giornata della Champions League sarà disputata tra il 7 e il 9 settembre 2027, ma con una distribuzione delle partite diversa rispetto a quella attuale.

La UEFA ha previsto una sola partita per il 7 settembre 2027, definita esplicitamente Opening Game. In linea di principio, a disputarla sarà la squadra campione d’Europa in carica, cioè la vincitrice della Champions League 2026/27. Il resto della prima giornata sarà poi concentrato tra mercoledì e giovedì con nove partite l'8 settembre e otto partite il 9 settembre. Una scelta che trasforma quindi l’avvio della Champions in un appuntamento autonomo, costruito intorno ai campioni in carica e pensato per dare maggiore riconoscibilità al debutto stagionale della competizione.