Direttamente dagli studi di Sky, Zvonimir Boban commenta laa prestazione dell'Inter al Bernabeu contro il Real Madrid, vincente per 2-1: "Ai nerazzurri manca qualcosa per poter competere con i più grandi. Si è visto anche contro il Real, che ha vinto la partita con tanta qualità davanti. Ma l'Inter può considerare questa gara come dimostrazione di personalità e di forza della squadra. La realtà è che l'Inter nei primi 45 minuti ha dominato il Real Madrid, che nella ripresa poteva segnare ancora. Purtroppo gli errori dietro e le imprecisioni in attacco hanno pesato, a certi livelli devi essere preciso. L'Inter non lo è stata, anche se il pareggio sarebbe stato il risultato più giusto".