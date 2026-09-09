E' stata insufficiente, secondo la Gazzetta dello Sport, la direzione di gara di Real Madrid-Inter da parte dell'arbitro Michael Oliver: 5,5 il voto che la rosea ha assegnato all'inglese. Che, pur avendo valutato bene le situazioni nelle due aree di rigore, poteva tenersi nel taschino due dei gialli estratti durante la partita: esagerato quello comminato ad Hakan Calhanoglu, mentre non convince quello di Yann Bisseck, sul cui fallo a Cucurella restano dei dubbi. Lo spagnolo non va a contendere il pallone, secondo la rosea.