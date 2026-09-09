E' stata insufficiente, secondo la Gazzetta dello Sport, la direzione di gara di Real Madrid-Inter da parte dell'arbitro Michael Oliver: 5,5 il voto che la rosea ha assegnato all'inglese. Che, pur avendo valutato bene le situazioni nelle due aree di rigore, poteva tenersi nel taschino due dei gialli estratti durante la partita: esagerato quello comminato ad Hakan Calhanoglu, mentre non convince quello di Yann Bisseck, sul cui fallo a Cucurella restano dei dubbi. Lo spagnolo non va a contendere il pallone, secondo la rosea. 

Sezione: Rassegna / Data: Mer 09 settembre 2026 alle 10:15
Mattia Zangari / Twitter: @mattia_zangari
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Mattia Zangari
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Mattia Zangari
Giornalista pubblicista che, da quando ha cominciato a lavorare per FcInterNews.it, è convinto che chi sa solo di Inter non sa niente di Inter. Per anni voce del calcio giovanile, oggi concentrato sulla prima squadra per ragioni di anzianità.